Angra dos Reis

Preso homem que faz parte de quadrilha de roubos a banco e planejava assalto às agências bancárias em Angra dos Reis.

Wallace Melo dos Santos, 31, foi preso nessa terça-feira,1, no Rio, enquanto buscava atendimento médico no hospital federal do Andaraí. Ele é acusado de agir no Estado desde julho explodindo e assaltando agências bancárias. O próximo alvo da quadrilha seria agencias em Angra. O esquema foi frustrado depois que a comunidade em que o bando estava, Lambicada, para colocar o plano em ação, que também é tomada por uma facção criminosa, foi invadida e no confronto entre quadrilhas rivais, oito foram mortos, segundo informações da Polícia Federal.

Publicado 03/11/2022 11:58 | Atualizado há 2 segundos