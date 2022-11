Estrada Beira Rio no Bracuhy - Divulgação

Publicado 01/11/2022 11:31 | Atualizado 01/11/2022 11:45

Angra dos Reis- Basta chover que a rua fica intransitável. Esse problema vem se arrastando desde as fortes chuvas de abril, o que tem gerado transtornos aos moradores que residem na rua Beira Rio e ruas transversais, no bairro Bracuhy.

No início da semana passada, nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura, que através da sua assessoria, em nota, informou que reconhece o problema enfrentado pelos moradores e devido ao longo período de chuva, que tivemos nos últimos meses, não tinha como atender a solicitação. Tão logo o tempo melhorasse as equipes estariam no local realizando o trabalho necessário.

Por se tratar de uma estrada vicinal, a secretaria de Agricultura e Pesca esteve na rua solicitada pelos moradores removendo o material deixado pela chuva e nivelando a rua, para o acesso, na quarta e quinta-feira, da semana passada, há quase uma semana, no intuito de evitar acúmulo de água.

Só que segundo os moradores, não foi suficiente. Hoje alunos tiveram que voltar pra casa. A chuva que cai desde a madrugada, desta terça-feira,1⁰,na cidade, impossibilitou que estudantes e moradores pudessem transitar pela estrada Beira Rio. “ Só Jesus, não adiantou nada jogar o barro vermelho, meu filho e o da vizinha chegaram na escola com as pernas sujas de lama. É só chover que a gente sofre” – disse a moradora N.M, 42.

Nossa reportagem entrou novamente em contato com a prefeitura, através da sua assessoria e estamos aguardando o retorno.