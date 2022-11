10 GBM realiza palestras sobre Outubro Rosa - Divulgação/10GBM

Publicado 01/11/2022 00:05 | Atualizado 01/11/2022 00:33

Angra dos Reis – Para fechar o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o 10⁰ Grupamento de Bombeiros Militar, saiu da rotina e realizou, nesta segunda,31, um dia voltado para as mulheres; de aprendizagem, beleza, autoestima, autocuidado e autoconhecimento, além de um delicioso café de confraternização entre as mulheres, que contribuem com seu toque feminino para o desenvolvimento de ações voltadas para saúde da corporação e atendimento de excelência à população .

Nas palestras o foco foi para o autocuidado e o autoconhecimento - como formas de prevenção ao câncer ou como tratamento precoce da doença. Além da conscientização, elas aprenderam também as técnicas sobre beleza – elevando a autoestima, que na maioria das vezes, é ofuscado pelo trabalho exaustivo do dia-a-dia e um delicioso café de confraternização pelo mês do” Outubro Rosa”.

Lembrando que o câncer de mama mata, quando não é tratado de forma precoce. Para este ano a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, INCA, é que mais de 66 mil novos casos da doença surjam no país, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.