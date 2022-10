BR 101, na altura da Banqueta, na Japuíba sentido Paraty bloqueada. - Divulgação

31/10/2022

Angra dos Reis – Trânsito complicado para os moradores e trabalhadores, nesta manhã de segunda-feira,31. Um protesto em adesão ao movimento dos caminhoneiros de paralisação nacional, bloqueou a BR 101, na altura da entrada do bairro Banqueta, na Japuíba. A pista sentido Paraty, está totalmente fechada.

Ônibus, caminhões, carros de passeio, motos, cruzaram a rodovia, impedindo o trânsito de veículos. O movimento gerou controvérsia nas opiniões “ Temos que apoiar os rodoviários. Estamos juntos por um país melhor” – disse a secretária Neide Barbosa. Para outros o movimento só teve atraso para quem tinha hora marcada, como o caso do seu Bruno de Azevedo, militar aposentado, com consulta médica marcada em Volta Redonda.” Fui pego de surpresa, se soubesse teria ido ontem mesmo”, completando “ Queremos o melhor para este país”.

O movimento está sendo pacífico e até o momento, não houve tumulto. As policiais Militar e Rodoviária Federal observam a manifestação.

A pista sentido Paraty, foi liberada pelos manifestantes, ainda pouco, antes mesmo do final da manhã e o trânsito voltou a fluir com lentidão por conta do congestionamento. Um pouco mais de paciência aos motoristas que precisam trafegar pelo local.