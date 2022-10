Outubro Rosa no CEM centro - Divulgação/PMAR

Publicado 29/10/2022 12:47

Angra dos Reis – Os pacientes que passaram pela unidade de saúde do CEM centro acabaram recebendo palestras sobre o autoexame das mamas antes mesmo de entrarem na unidade. A ação, referente ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, foi realizada nessa semana de encerramento da programação e contou com ações de saúde gratuitas voltadas à população e às funcionárias da unidade.



A primeira foi sobre autoexame da mama para mulheres e homens e a importância para a saúde da mulher, abordado pela enfermeira Andréa Nakano que falou sobre o autocuidado.



Foram disponibilizadas consultas de enfermagem voltadas à naturopatia – medicina alternativa com práticas naturais – e auriculoterapia –técnica terapêutica para estabelecer o equilíbrio energético do corpo. Além disso, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite B e C O público interno da unidade também participou de um workshop de cuidados com a pele e maquiagem, ministrado pela enfermeira e diretora da marca de cosméticos, Danúbia Nascimento.

Enquanto esperava por um atendimento na farmácia do CEM Centro, a dona de casa Iza Nascimento, de 63 anos, moradora do bairro Japuíba, prestou atenção a cada detalhe referente à palestra sobre o autocuidado com as mamas.“Eu acho que é uma ação excelente, porque só assim você consegue conscientizar as pessoas. É importante que todas as mulheres façam os seus exames de rotina e o autoexame”- disse Iza.