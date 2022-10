Poste pega fogo na Nova Angra. - Divulgação

Publicado 28/10/2022 10:53

Angra dos Reis - Moradores da Nova Angra, na Japuíba, se assustaram com um poste pegando fogo. O fato ocorreu na madrugada, dessa quarta-feira,26, quando os moradores das residências próximas acordaram com barulho e cheiro de queimado. No local faltou energia. A Enel informou que está averiguando o ocorrido. O sistema de energia no local já foi estabelecido.

Em nota a empresa de energia elétrica, Enel Distribuição Rio informou que uma equipe de emergência atuou no incêndio. O atendimento foi concluído e o fornecimento de energia, normalizado. As causas do fogo ainda estão sendo apuradas pelos técnicos. Não houve vítimas no local.