Angra dos Reis

Plano de Emergência das usinas de Angra é testado

O exercício parcial de ajuste do plano de emergência das usinas nucleares de Angra dos Reis, é testado. O simulado é interno e reuniu mais de 50 instituições representadas. Neste ano um dos pontos avaliados no plano de emergência são as chuvas torrenciais que a cidade enfrenta, como foi a de abril que as equipes de socorro tiveram dificuldades no atendimento, por conta do bloqueio total da rodovia Rio-Santos atingida pela enxurrada que causou diversos deslizamentos de terra. A rodovia é essencial para rota de fuga, no caso de uma possível evacuação da população, por terra.

Publicado 27/10/2022 20:44 | Atualizado há 10 horas