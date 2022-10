"Fael" traficante do Frade preso pela Polícia Civil. - Divulgação/Polícia Civil

"Fael" traficante do Frade preso pela Polícia Civil.Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/10/2022 09:25 | Atualizado 26/10/2022 09:39

Angra dos Reis – Foi preso por uma equipe de policiais civis, sob o comando do delegado titular, Dr, Vilson de Almeida, nessa terça-feira, 25, o traficante de drogas do Frade, Rafael Carlos da Silva, 25, conhecido como Fael. O serviço de investigação já vinha monitorando a movimentação do tráfico no bairro, depois de várias denúncias anônimas. E de posse de que um grande carregamento chegaria na localidade, os policiais montaram um esquema e conseguiram prender o traficante.

Durante o dia, os policiais constataram a movimentação de Fael, vendendo drogas( trouxinha de maconha) a outro indivíduo. Neste momento as equipes se aproximaram e cercaram os bandidos. Não houve resistência por parte deles e foram presos em flagrante por tráfico de drogas. No momento da prisão Fael assumiu ser o dono da boca, e que estava em seu poder uma carga, de doze tabletes de maconha, pra comercialização e dinheiro da movimentação da venda de entorpecentes. A quantia não foi divulgada.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 166 DP, onde foi feito o BO, e enquadrados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles aguardam a transferência para presídios no Estado.

A Policia Civil pede a colaboração da população para denunciar , qualquer suspeita em seu bairro, na sua rua. O telefone é pelo WHATSAPP da 166ª DP: 24-99935-1747.

O SIGILO É GARANTIDO.