Angra dos Reis

Outubro Rosa: Hoje tem Dia D da mamografia

No sábado, 22 de outubro, várias unidades de ESFs do município estarão abertas para receber as mulheres numa grande ação de prevenção ao câncer de mama. Cerca de 88 pacientes assistidos pelo SUS, estão em tratamento contra o câncer de mama na cidade.

Publicado 22/10/2022 10:44 | Atualizado há 2 dias