Motociclista que se envolveu no acidente com ônibus que faz a linha Parque MambucabaDivulgação/rede social

Publicado 22/10/2022 20:17

Angra dos Reis – Um jovem que pilotava uma moto, colidiu com o ônibus da viação Senhor do Bonfim, que faz a linha centro x Parque Mambucaba, neste sábado 22, em Mambucaba. O motociclista teve ferimentos e foi transferido pela equipe de socorro para o hospital de Praia Brava, onde segue internado.

Ele teve uma fratura no fêmur. Segundo informações do hospital, ele continua internado e todo procedimento necessário para sua recuperação está sendo realizado.

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, testemunhas contaram que a moto pilotava em alta velocidade e não conseguiu desviar do ônibus, colidindo. Ainda segundo informações, no coletivo ninguém se machucou.