Publicado 20/10/2022 10:33 | Atualizado 20/10/2022 10:41

Angra dos Reis - A CCR RioSP está com vagas abertas para atuar como Agente de Engenharia nas regiões de Angra dos Reis, Paraty e entre Resende e Piraí, no Sul Fluminense. No total, são seis vagas, com salário inicial de R$ 3.568,00, mais pacote de benefícios (planos de saúde e odontológico, vale alimentação ou refeição, e previdência privada, Gympass), além de participação nos lucros, folga no dia do aniversário e programa de qualidade de vida.

Para participar do processo seletivo, é importante ter habilidades em medições, vivência anterior em obras de infraestrutura rodoviária e civil, disponibilidades de viagens se necessário e para atuar em período noturno eventualmente. Curso técnico em edificações pode ser um diferencial.



As vagas são para início imediato. Candidatos e candidatas interessados podem encaminhar o currículo, até o dia 27/10, acessando o link https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/requisitions/preview/9687/?keyword=9687

Marina Verolme

As vagas são para Hangarista, o salário é de R$ 1.509,50, acrescido de outros benefícios como vale transporte, cartão alimentação, etc. Pré-requisito necessário, ensino médio cursando ou completo.

Os interessados podem enviar currículo e laudo com CID para: recrutamento@brmarinas.com.br