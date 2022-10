Abraão, Ilha Grande. - Divulgação/internet

Publicado 19/10/2022 23:05

Angra dos Reis - Com o objetivo de atender as demandas no transporte público da população da Ilha Grande, a Prefeitura de Angra, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizará, nesta quinta-feira, 20, às 16h, na quadra da Vila do Abraão, uma audiência pública para a estruturação de um novo modelo para a Prestação do Serviço Público de Transporte Aquaviário Coletivo Intermunicipal de Passageiros e Cargas no Estado do Rio de Janeiro (SPTA).



A intenção da Prefeitura é que os moradores e os setores que dependem desse transporte expõem suas necessidades, para que sejam analisadas pelos gestores, a fim de, atendê-las nesse novo modelo que será licitado nos próximos meses, lembrando que a Ilha Grande é Patrimônio Mundial da Unesco.



A ideia de realizar essa audiência sobre o transporte para a Ilha Grande surgiu em agosto, durante um evento conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - para o Estado - para definir a nova proposta de modelo para a concessão do transporte aquaviário intermunicipal.

Os governos esperam na audiência a presença e participação dos moradores comerciantes e representantes do setor turístico, além de toda sociedade civil organizada.