Publicado 18/10/2022 10:48 | Atualizado 18/10/2022 11:34

A prefeitura acaba de informar que o fluxo de veículos na Estrada do Contorno, segue sem bloqueio. Foram adiadas as obras de cabeamento subterrâneo, que seriam executadas pela empresa Enel, agendadas para hoje,18 e manhã, quarta-feira,19, das 9h às 12h, alegando que a empresa adiou para quinta-feira, 20, e sexta-feira,21, o trabalho.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que o trecho da Estrada do Contorno, na altura da Praia da Figueira, em Angra dos Reis - previsto para estar fechado hoje (18) e amanhã para obras de melhorias na rede elétrica em parceria com a Prefeitura - ficará liberado até nova definição por parte do Município. A obra precisou ser adiada em função de um evento no local.

A linha de ônibus centro x Retiro opera hoje,18, e amanhã quarta-feira, 19, normalmente.