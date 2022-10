Terceira rodada da Copa Angra Odontorise de Basquete. - Divulgação/evento

Publicado 18/10/2022 09:42 | Atualizado 18/10/2022 09:44

A Copa Angra Odontorise de Basquete foi retomada no último sábado, 15, após duas semanas de paralisação devido às eleições e provas no CEAV (Colégio Estadual Arthur Vargas), local aonde são realizadas as partidas. A 3ª rodada aconteceu com os seguintes resultados: Babyssaurus Paraty 52 x 50 CEIM e Angra Heatwaves 60 x 82 Gil Divers Paraty.

As equipes fizeram boa campanha em quadra, deixando a disputa acirrada, com resultado apertado na vitória de Babyssaurus Paraty. O time volta às quadras no próximo sábado,22, contra o Gil Divers Paraty, que venceu com folga o seu adversário. Os jogos começam às 14h30, na quadra do CEAV.

Confira a 4ª rodada - dia 22/10 - sábado

14h30 - Amigos do Getúlio x CEIM

16h30 - Gil Divers Paraty x Babyssaurus Paraty

Folga: Angra Heatwaves



Classificação:

1º) Angra Heatwaves - 5PG/3J/2V/1D/191CF/167CC/24SC

2º) CEIM - 4PG/3J/1V/2D/181CF/191CC/-10SC

3º) Gil Divers Paraty - 3PG/3J/1V/1D/156CF/142CC/14SC

4º) Amigos do Getúlio - 3PG/2J/1V/1D/88CF/100CC/-12SC

5º) Babyssaurus Paraty - 3PG/2J/1V/1D/86CF/102CC/-16SC