Estrela do Frade pronto para o jogo da final. - Divulgação

Estrela do Frade pronto para o jogo da final.Divulgação

Publicado 17/10/2022 10:45

Angra dos Reis - Dois times do bairro do Frade vão decidir quem leva para casa a taça da Copa Angrense de Futebol +35. Estrela do Frade e Aliança Frade estão na grande final, programada para o próximo domingo, 23, às 11h da manhã, no campo do Real Esporte Clube, na Japuíba.

Aliança Frade, vai disputar a final no sábado, 23. Divulgação

Os jogos das semifinais que definiram os finalistas ocorreram neste domingo, 16, no campo do Real, com o estrela do Frade vencendo o Mocidade Ipiranga pelo placar de 3 a 1, gols de Jhonny, Allan e Eder, com Raphael fazendo o único gol do Mocidade Ipiranga, e após empate em 0 a 0 entre Aliança Frade e Estrela de Angra, a definição de quem iria para a final foi nos pênaltis, com vitória do Aliança Frade por 5 a 4. No domingo, 23, também vai acontecer no campo do Real, a disputa do 3º lugar, às 9h, entre Mocidade Ipiranga e Estrela de Angra.



Campanhas dos finalistas:



Estrela do Frade: 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, marcou 17 gols, sofreu 9 e tem um saldo de 8 gols. Seus principais artilheiros são Rodrigo Abreu (Babuti), Jhonny, Eder e Allan, cada um com 3 gols.

Primeira fase:

0 a 2 Estrela de Angra

3 a 0 no União da Praia do Machado

5 a 5 com o Entre Amigos

4 a 0 no Atlético Bracuhy

Quartas de final:

2 a 1 no Panela +40

Semifinal:

3 a 1 no Mocidade Ipiranga



Aliança Frade: 6 jogos, 4 vitórias, um empate e uma derrota, marcou 18 gols, sofreu 6 e tem um saldo de 12 gols. Seu principal goleador é Edilson, que é o artilheiro da competição com 9 gols.

Primeira fase:

4 a 0 no Junto e Misturado

1 a 2 para o Mocidade Ipiranga

6 a 2 no Panela +40

5 a 1 no Nova Itanema.

Quartas de final:

2 a 1 no Entre Amigos

Semifinal:

0 a 0 com o Estrela de Angra (5 a 4 nos pênaltis)



A Copa Angrense de Futebol +35 teve na primeira fase a realização de 38 jogos, 148 gols marcados, ficando com uma média de 3,8 gols por partida. O jogador Edilson do Aliança Frade é o artilheiro da competição com 9 gols, depois vem Raphael (Mocidade Ipiranga) com 8 gols.