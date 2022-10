WSM Angra volei joga contra o Leopoldina. - Divulgação

Publicado 12/10/2022 17:32

Angra dos Reis - O time adulto masculino da WSM Angra Vôlei disputou no Grêmio Nova Arena, no Rio, o Super Oito do Campeonato da LIVERJ (Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro), Liga C. Mas a equipe angrense não deu muita sorte e perdeu o jogo mata-mata por 2 sets a 0, para o Leopoldina. Agora o WSM Angra, vai disputar a Taça Prata.

A WSM Angra Vôlei fez a seguinte campanha até ser eliminada no Super Oito do Campeonato da Liverj: com 12 jogos, 7 vitórias e 5 derrotas.

Segundo a técnica Mirella Santiago, o trabalho no voleibol angrense vai seguir com foco no desenvolvimento das equipes que foram formadas nesta temporada e que participaram das competições da LIVERJ, nas categorias adulto masculino, adulto feminino, sub-21 juvenil masculino e sub-18 infanto masculino. A treinadora acredita que novos atletas serão revelados para o voleibol da cidade e, que esses novos frutos virão do Campeonato Inter Bairros, que começa em novembro.