Entrega de currículo para vagas de emprego nas empresas que contratam PCDs. Divulgação

Publicado 11/10/2022 22:50 | Atualizado 11/10/2022 23:19

Angra dos Reis – A prefeitura através da secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou nesta terça-feira, 11, a 1ª Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência, PCD, da cidade, no dia em que comemora-se O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Cerca de 120 pessoas entregaram currículos nos oito stands montados pelas empresas privadas. Foram disponibilizadas 112 vagas de emprego e quatro para estágio. O evento foi realizado no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara.

O secretário da pasta, Aurélio Marques, detalhou que todo processo de seleção é de autonomia da empresa, sem interferência política. “ A lei 8.213/91, no artigo 93, estabelece que as empresas com um número igual ou superior a cem funcionários devem preencher parte de seus cargos com pessoas com deficiência” – disse Aurélio.

Entre as empresas participantes, estava a de transporte público municipal. “A inclusão é uma pauta que busca de forma contínua atender as demandas da população angrense. Participar deste evento é mostrar que a empresa de ônibus está de portas abertas para todos, com o objetivo de construir uma cidade mais inclusiva”, ressalta Jário Morais, gerente administrativo. Ele disse ainda que essa é uma prática adotada há anos pela empresa.

O contador Lucas da Silva Freire tem 23 anos e é cadeirante. Ele deixou currículos em todos os stands presentes para tentar uma vaga em sua área.

“Essa ação é muito importante, pois geralmente PCDs estão abandonados no mercado de trabalho. Muito bom este incentivo da prefeitura para que tenhamos nosso emprego, nossa dignidade. Isso pode mudar a nossa vida, dar autoestima. Agora vou aguardar ansioso pelo contato de alguma dessas empresas” - disse Lucas.

Quem também foi buscar uma oportunidade foi Lucas Cardoso de Araújo, de 28 anos, que trabalha como barman. Ele teve Toxoplasmose e perdeu parcialmente a visão.

"Gostaria de conseguir um emprego com uma carga horária melhor, pois hoje chego em casa muito tarde e minha esposa está grávida. Infelizmente não são todos os locais que aceitam PCDs nos dias de hoje. É muito bacana esta ação aqui no CEA. Parabéns aos envolvidos. Espero conseguir algo”.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Angra, Rita de Fátima, a feira além de ser uma oportunidade de inseri-las no mercado de trabalho ela tira essas pessoas do anonimato.

“ Somos a cidade que mais gera emprego no sul do Estado e esta feira aproxima PCds dessas oportunidades” – concluiu o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Sírio.