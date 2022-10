Angrenses se destacam na quinta etapa do Sétimo circuito MASF - Divulgação

Publicado 10/10/2022 17:17 | Atualizado 10/10/2022 17:54

Angra dos Reis - A Praia da Biscaia, na estrada da Ponta Leste, recebeu nesse domingo, 9, a 4ª Etapa do Torneio Municipal e a 5ª Etapa Estadual do “Sétimo Circuito MASF -Maratona Aquática Sem Fronteias”- Muitos angrenses disputaram na categoria Elite, prova de 500 metros, obtendo o favoritismo e garantindo as primeiras colocações no pódium.

No ranking estadual, apesar da expressiva pontuação do atleta Adriano Camargo, ter conquistado o primeiro lugar na sua faixa etária e no geral, o resultado só seria válido se ele tivesse participado das duas etapas fora de Angra dos Reis, ou seja, de todas as 6 etapas, bem como a equipe Baratas da Costeira. Então a participação dos atletas angrenses no ranking 2022 não foi válida para o Estadual, só para o campeonato municipal.

Confira a classificação:

Delei Vieira - 7º Geral e 2º na faixa etária

Adriano Camargo -1º na faixa etária

Fernando Bruno - 3º na faixa etária

Valéria Esteves - 1ª na faixa etária

Guilherme Conceição - 1º na faixa etária

E a equipe Baratas da Costeira - 3ª Geral



Ranking Municipal 2022 - Elite

Delei Vieira - 2º Geral

Adriano Camargo - 4º Geral e 1º na faixa etária

Baratas da Costeira - 3ª Geral