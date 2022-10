Publicado 09/10/2022 15:40

Angra dos Reis – Pablo da Silva Vasconcellos, 27 anos, foi preso pela Policia Militar, na madrugada deste domingo,9, acusado de ameaçar e agredir sua companheira. O fato aconteceu na Vila do Abraão, na Ilha Grande.

Segundo os policiais militares, um telefonema anônimo informava que uma mulher estava sendo vítima de violência doméstica, na rua Getúlio Vargas, na Vila do Abraão. De posse da informação a equipe se dirigiu ao local e encontraram a vítima machucada sendo socorrida por populares.

Sendo questionada pelos agentes, a mulher informou que foi arrastada pelo chão e enquanto apanhava era ameaçada de morte, pelo companheiro, que não se intimidou com a presença da policia e continuou as ameaças. O homem foi detido e levado para 166 DP, onde foi enquadrado por lesão corporal, ameaça e injúria.



Homem morre após ser atingido por bala perdida no Morro da Caixa Dágua

E no centro de Angra, o sábado foi marcado por uma fatalidade. João barbeiro como era conhecido, foi atingido por bala perdida, nesse sábado,8, quando chegava em casa, no morro da Caixa D’Água, no centro. Segundo informações da Polícia, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Municipal da Japuíba. Não resistindo ao ferimento, veio a óbito na manhã deste domingo,9.

O velório está acontecendo, na igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Sul fluminense, no Morro do Santo Antônio, ao lado de onde aconteceu a fatalidade. Segundo familiares o sepultamento será às 17h, no cemitério do Convento São Bernardino de Sena, no centro.

De acordo com a polícia não havia operação e nem confronto na localidade.