Fabiano Afonso (E) primeiro atleta com deficiência visual a conquistar medalha de ouro no Mundial de Canoagem Oceânica. - Divulgação/Vinny

Fabiano Afonso (E) primeiro atleta com deficiência visual a conquistar medalha de ouro no Mundial de Canoagem Oceânica.Divulgação/Vinny

Publicado 07/10/2022 14:32 | Atualizado 07/10/2022 15:22

Angra dos Reis - O atleta angrense com deficiência visual Fabiano Afonso, 46 anos, conquistou medalha de ouro no Mundial de Canoagem Oceânica, na cidade de Viena do Castelo, em Portugal, na categoria Paracanoagem KL 2. A prova de 20 km aconteceu nessa quinta-feira, 6, e ao lado do também atleta Vinicius Ferreira, 45 anos, guia do Fabiano, eles completaram o percurso em 2h17min11seg conquistando o Mundial. Fabiano foi o primeiro atleta com deficiência no mundo a completar a prova.

“ Foi muito difícil a prova. Um feito extraordinário e único na canoagem, eu fui o primeiro deficiente visual no mundo a concluir a prova. Me adaptei muito bem ao barco. Estou muito feliz, não consigo nem externar o quanto estou grato com todos que contribuíram para eu estar aqui, participando desse mundial. Um dia incrível” – disse Fabiano Afonso, em entrevista por telefone.

Participar desse mundial foi um grande desafio, para a dupla. Colocar um deficiente visual no mar de grandes ondas, deixou a organização do evento também receosa, o que não intimidou o atleta, que desde quando perdeu a visão sempre mostrou que é capaz de superar desafios e conquistar seus objetivos, ainda que muitos enxergam como impossível .

Fabiano (E) Vinny (D), guia, no pódium Divulgação/Vinny

“A realização de um sonho. Um trabalho de longo tempo e que só foi possível graças ao apoio que tivemos do governo municipal e empresários da nossa cidade” – disse Vinny, guia de Fabiano Afonso. Segundo ele tudo começou com uma brincadeira de estar todo dia remando, de onde surgiu a inspiração de Fabiano de unir a paixão pelo esporte a um trabalho focado na acessibilidade.

“ Ele não tinha quem o ajudasse , eu vendo o prazer dele no remo me prontifiquei. E hoje colhemos o fruto desse trabalho, que pra ele é de longas datas. Fabiano sempre remou, um atleta que acumulou vários títulos, antes do acidente, um deles de campeão brasileiro”- disse Vinny.

Outro destaque angrense no mundial é a veterana atleta Carmen Lúcia, conquistou a medalha de prata na categoria Máster B, de 55 a 60 anos. Ela tinha sido no último mundial, campeã na sua categoria.

São oito canoístas de Angra dos Reis participando deste mundial, em Portugal, que começou no dia 6 e termina no próximo domingo, dia 9. Eles retornam ao Brasil no dia 14. Parabéns a todos pelo empenho e pela lição de vida.

Carmem Lúcia prata no mundial. Divulgação



Acidente: Um sonho que pode não ser visto, mas sentido pelo coração de um campeão que não permitiu que a violência o roubasse. Acidente: Um sonho que pode não ser visto, mas sentido pelo coração de um campeão que não permitiu que a violência o roubasse.

Fabiano Afonso é formado em Fisioterapia, funcionário público na prefeitura de Angra e antes de fazer parte da triste lista da criminalidade do estado do Rio de Janeiro, exercia sua profissão com amor e zelo. Fazia trabalho voluntário de ajuda ao próximo que precisava do serviço e não tinha como pagar. Ele foi mais um na lista das “vítimas da criminalidade”.

Fabiano perdeu a visão depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo, durante um assalto, em Niterói.

O criminoso o abordou para roubar a moto em que pilotava, ele não entendeu o que o assaltante, queria por já sofrer de um problema auditivo, e não entregou a moto. Foi alvejado com um tiro. O criminoso, além da moto levou com ele o sonho do atleta de ver o sorriso e a alegria nos olhos de cada angrense durante a s sua vitórias nas competições, mas não roubou a coragem de lutar pelos seus ideais.

Atleta participante de vários campeonatos e colecionador de inúmeros títulos, entre eles, o de campeão brasileiro e hoje, pós – acidente, Fabiano acumula mais um é consagrado o melhor do mundo na Paracanoagem, mostrando que Angra continua sendo o celeiro de grandes atletas, incluindo a acessibilidade.