Acidente na Rio-Santos com vítima fatal - Divulgação

Publicado 06/10/2022 17:11 | Atualizado 06/10/2022 17:12

Angra dos Reis – O acidente aconteceu na madrugada dessa quinta-feira,6. A vítima fatal foi Marcos Paulo Plácido Dias, 36 anos, que conduzia o carro de passeio na BR 101, sentido Paraty. Segundo a Policia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pela vítima teria perdido o controle ao passar por uma curva e ao invadir na contra mão, colidiu de frente com um caminhão que trafegava em sentido Rio.

O acidente aconteceu no KM 482, na altura do bairro Campo Belo. O motorista preso nas ferragens ainda foi socorrido pelos Bombeiros militares e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e veio á óbito, horas depois. O motorista do caminhão nada sofreu. E segundo informou aos policiais, que teria tentado se desviar do carro pelo acostamento, mas não foi possível evitar a colisão.

O carro ficou destruído. Com o impacto o motor chegou ser lançado na pista.