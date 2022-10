Castração vila do Abraão, Ilha Grande. - Divulgação

Castração vila do Abraão, Ilha Grande.Divulgação

Publicado 05/10/2022 10:31 | Atualizado 05/10/2022 11:34

Angra dos Reis - Ao longo de 4 meses, o departamento Bem-Estar Animal, realizou a castração de cinco mil animais, entre cães e gatos, em 11 bairros da cidade e também na Ilha Grande. As ações aconteceram no Parque Mambucaba, Frade, Bracuí, Japuíba, Belém, Monsuaba, Jacuecanga, Serra d´Água, Centro, Vila do Abraão (Ilha Grande) e Nova Angra. Só no Parque Mambucaba foram registrados 1000 atendimentos. A ação de castração no Abraão também foi a contento com logística, estrutura e transporte.

A Superintendente do Bem-Estar Animal, Lia Freitas, destacou a importância do projeto para a população e, principalmente, para os animais. “A realização deste mutirão de castração foi um grande acerto para o nosso município. Além de ajudarmos no controle populacional, também oferecemos as melhores condições para os animais e seus tutores. Após a castração, distribuímos toda a medicação e a roupa cirúrgica necessária no pós- operatório “.



A Diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, Karen Ururahy, afirmou que mesmo a castração trazendo diversos benefícios, como prevenção a doenças e controle populacional, ainda é preciso que os responsáveis se conscientizem sobre o impacto positivo na vida dos cães e gatos.



Adoção de cães e gatos



Para dar continuidade ao trabalho de proteção aos animais, nesta sexta-feira, 7, o departamento Bem –Estar Animal, realizará mais uma vez a campanha de adoção. Os animais disponíveis para serem adotados, estarão expostos na Praça Codrato de Vilhena, no Centro, das 9h às 16h.

Se você tem interesse em adotar um animal de estimação dá um pulinho lá.