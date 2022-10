Unidade de Estratégia de Saúde Familiar ( ESF) Bonfim/ estrada do contorno. - Divulgação/ PMAR

Publicado 04/10/2022 10:45

Angra dos Reis – São 251 novos profissionais de saúde, médicos, psicólogos, dentre outros, que foram chamados na última semana, pela secretaria de Saúde, para suprir a carência nas unidades de Estratégia de Saúde Familiar, de Garatucaia ao Frade, incluindo a Ilha Grande. Eles vão atuar de medida preventiva para diminuir o fluxo no hospital da rede pública. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, até o final desta semana todos estarão inseridos no programa.

A convocação se fez por meio de processo seletivo simplificado oficializado por chamamento público, com edital publicado em junho deste ano. Entre os profissionais convocados estão médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, motoristas e recepcionistas. Dos sete psicólogos convocados, dois já estão atuando. Os outros convocados serão inseridos nas equipes, dos ESFs de diversos bairros e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do Frade.



– É de uma importância muito grande atendermos todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família com novos profissionais de diferentes funções, de Garatucaia ao Parque Mambucaba, passando pela Ilha Grande. Estamos escutando as pessoas e dando atenção a elas no que precisam, investindo em mais equipamentos e mão de obra qualificada. Desejamos boas-vindas a todos os profissionais que vão complementar nosso departamento de Atenção Primária à Saúde – comentou o secretário de Saúde, Gláuco Fonseca.

– A Atenção Primária é essencial. Se estiver bem estruturada, a gente reduz o número de pessoas que procuram hospitais– explicou Luciana Guerra, enfermeira convocada.



Com a convocação, o município irá fortalecer a rede de cuidado à saúde mental. São sete psicólogos, desses dois já estão atuando. Aumentará também a linha de cuidado da atenção nutricional, recebendo sete nutricionistas, e ampliará a rede de reabilitação, com oito novos fisioterapeutas e sete fonoaudiólogos.



– A saúde mental é o maior problema de saúde do país hoje, no momento pós - pandemia. A ampliação da nossa rede de atenção primária irá ajudar muito a combater e superar esse obstáculo. Estamos confiantes, pois hoje trabalhamos com a melhor equipe de saúde da história da Prefeitura de Angra – frisou Cláudio Ferreti, secretário de Governo.