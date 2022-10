Publicado 03/10/2022 20:34 | Atualizado 03/10/2022 20:39

O time do Angra perde mais um jogo e é o lanterna da Terceira Divisão do Carioca. Com a situação desconfortável no campeonato, pode terminar 2022 rebaixado.

O jogo foi realizado nesse sábado, contra o CEAC/Araruama, em Bonsucesso, pela sétima rodada da série B1. O Angra perdeu de 2X0.

A derrota afunda o Angra que soma quatro pontos, no campeonato, podendo ser rebaixado. O clube começou a temporada, jogando pela Segunda Divisão e com essa sequência de perdas pode fechar 2022 na quarta divisão.

O Araruama ocupa a liderança na chave, com 15 pontos . O Angra volta a jogar no próximo sábado, 8, às 15h, contra o vice líder Serrano, em Petrópolis.