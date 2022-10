Praia do Anil - Divulgação/internet

03/10/2022

As obras de construção de uma estação elevatória na praia do Anil e, de uma nova ( estação de tratamento de esgoto, ETE, na praia da Chácara, foram licitadas, pela Prefeitura e custarão aos cofres públicos um pouco mais de R$ 7, 5 milhões. A empresa vencedora do processo é a Effluens Indústria, Comércio e Serviços LTDA. O início das obras está previsto para este mês e sua conclusão no prazo de seis meses.

Segundo o SAA, o projeto consiste na retirada do esgoto que cai no mar pela rede de drenagem, localizada no canto da praia. Outro trabalho é bombear para a ETE na Praia da Chácara, as águas pluviais misturadas ao esgoto, por tubulação já instalada, evitando que seja despejado in natura na Praia do Anil. Há mais de 40 anos que a população espera por este projeto, por considerar a praia um dos melhores cartões postais da cidade.

Dona Ana Amélia Lourenço, 85 anos, moradora do centro, comenta que quando era jovem gostava muito de tomar banho na Praia do Anil. “Nos dias de sol, era o nosso lazer. Eu e minhas primas gostávamos muito de frequentar a praia, ficava muito cheia, por causa do fácil acesso”.

“Essa é primeira etapa do SAAE, para o saneamento de toda a bacia da área central da cidade” , explicou o presidente Alexandre Giovanetti.

A tecnologia de tratamento será por flotação por ar dissolvido, com capacidade para 75 litros por segundo. Além das obras de seneamento, a prefeitura prevê ainda, um projeto de urbanização da praia do Anil. A publicação no Boletim Oficial do Município nº 1565, foi no dia 27 de setembro de 2022.