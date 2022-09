Centro de Oncologia de Angra dos Reis - Divulgação/PMAR

Centro de Oncologia de Angra dos ReisDivulgação/PMAR

Publicado 29/09/2022 20:49

Angra dos Reis - Em dois anos de existência, o Centro Oncológico Christiane Jordão realizou 2.117 consultas – mais de 1.700, só no último ano, quadruplicando os números em comparação ao primeiro ano de funcionamento. Inaugurado em 29 de setembro de 2020, com objetivo de evitar que os moradores de Angra dos Reis continuassem a buscar tratamento em outras cidades, como era feito. No segundo ano de atuação foram realizadas mais de 150 cirurgias e 2.500 sessões de terapia – quimioterapia e hormonioterapia.

Cumprindo os objetivos para os quais foi desenvolvido, o Centro hoje garante o primeiro agendamento com prazo entre 14 e 21 dias – tempo de espera muito inferior ao previsto em lei, de 60 dias. De acordo com o diretor de Atenção Oncológica, o fisioterapeuta Nicolas Aprigio Koenigkam Soares, de 40 anos, no segundo ano de funcionamento da unidade, a agilidade ganhou ainda mais destaque. Mas o diferencial que Nicolas e a equipe de profissionais preferem destacar não está nos números da unidade, necessariamente, está na confiança e no trabalho que a equipe, de profissionais capacitados, oferece a esses pacientes.

Médico oncologista de 37 anos, toda segunda-feira, Leonardo Soares de Souza vem do Rio para Angra para atender seus pacientes. Desde março integrando a equipe ele explica que a relação com os pacientes sempre leva em conta a questão do bem-estar.

– A confiança do paciente no profissional médico é muito importante, é preciso haver uma relação de confiança para que o tratamento transcorra da melhor forma e ele esteja sempre à vontade para trazer ao médico suas dúvidas e sentimentos. Essa confiança vem também com o carinho. Considero muito valioso ter essa relação médico-paciente. Sempre abordo o bem-estar, a tolerância ao tratamento nas consultas – explica ele.

Os pacientes que chegam ao Centro Oncológico são encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde – ESFs, portas de entrada prioritárias para o SUS – e Unidades Referenciadas – CEMs, compostos geralmente por especialistas. – após a realização dos exames de diagnóstico, incluindo a biópsia.

No Centro Oncológico, um total de 457 prontuários foram abertos desde a inauguração, dos quais 324 estão ativos em 2022, ou seja, com os pacientes realizando algum tipo de tratamento ou acompanhamento.

Entre eles, um ponto positivo apontado com frequência é a agilidade nas respostas para os pedidos de marcações de exames e realizações de procedimentos. A coordenadora de Atenção Oncológica, Aline Muniz Machado Jorge explica, orgulhosa, que todos os pacientes saem do Centro com as datas já agendadas, entregues por ela, em mãos.



– Eles ficam impressionados com a rapidez na hora de agendar tudo, mas com o tempo de tratamento, vão se acostumando. A dedicação dos profissionais aos pacientes é motivo de orgulho. São pessoas prestando atendimento para outras pessoas. Isso é levado muito a sério aqui – finaliza.



Incidência da doença no País



De acordo com a publicação “Estimativa 2020 – Incidência de Câncer no Brasil”, divulgada pelo site oficial do Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 4 de fevereiro de 2020, a estimativa do país para o triênio 2020-2022 era de 625 mil novos casos de câncer a cada ano. Isso mostra que, no Brasil, ainda haverá muitas pessoas precisando de tratamento.