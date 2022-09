Helinho do Sindicato candidato a deputado federal pelo partido AGIR. - Divulgação

Helinho do Sindicato candidato a deputado federal pelo partido AGIR.Divulgação

Publicado 28/09/2022 10:57 | Atualizado 28/09/2022 11:09

Angra dos Reis – “ Minha formação vem desde 1983, quando aos 19 anos, ingressei no antigo estaleiro Verolme. Ali comecei a escrever uma história de luta, garra, lágrimas, suor e vitória, tenho orgulho de ser metalúrgico e, hoje, dar continuidade na luta por melhorias para o setor naval, que mais emprega na região da costa verde” – disse Helinho, com uma voz de experiência há 20 anos na direção de um dos maiores sindicatos da região, Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis.

Helinho do sindicato, quer ser o elo entre os trabalhadores e o governo federal , para juntos conquistar melhorias para o setor naval, aumentando a carteira de obras no estaleiro Brasfells. Um dos avanços como parlamentar foi o pedido de isenção de impostos de 20 anos, para que o estaleiro pudesse permanecer ativo, empregando trabalhadores, aquecendo o comércio e movimentando a economia da região. A expectativa é que volte como era antes, uma oferta de 18 mil empregos. A contrapartida investir em cursos de qualificação e capacitação profissional, para absorver mão de obra local.

Outra conquista pontuada pelo candidato, foi para o setor portuário, consegui u reduzir de 5% para 2% a alíquota cobrada para as empresas interessadas em movimentar o porto de Angra. “Antes a concorrência era desleal e não tornava o porto competitivo. Hoje, com a lei, há diversificação de produtos, porém, ainda precisando avançar para que a oferta de cargas seja uma constante, garantindo o emprego e renda dos trabalhadores” explicou Helinho.

No Turismo, temos a cidade, o Estado e o país mais lindo do mundo, mas não sabemos explorar essa beleza natural. “Precisamos avançar. Tem que arregaçar as mangas e buscar parcerias nas esferas estadual e federal, para que haja desenvolvimento, novos empregos , novas perspectivas. É inadmissível , um transatlântico com 4 mil turistas, não conseguir aportar em Angra e o turista ter que ver a cidade com binóculos. Temos que buscar em Brasília a liberação para a construção do terceiro berço, no porto de Angra, para que esses transatlânticos possam aportar. Isso significa, movimentar a economia aquecendo o comércio, no continente e, avançar rumo ao desenvolvimento”- enfatizou.

“Estou confiante nestas eleições, vejo ainda os eleitores descrentes, porém, buscando mais informações e politizados. Acredito que o político não tem que ser do assistencialismo, ele tem que trabalhar e garantir o desenvolvimento para que a juventude, o trabalhador, a dona de casa, a criança possam ser assistidos com dignidade. Estou pronto para somar com o crescimento e desenvolvimento da nossa região”. Finalizou.