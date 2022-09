Peneira para escolha da nova equipe de futsal. - Divulgação

Publicado 28/09/2022 09:24

Angra dos Reis - Foi dada a largada de preparação do Angra Futsal visando a temporada de 2023. E uma das primeiras atividades são as peneiras para o ingresso de novos jogadores no elenco do time angrense. Nesta quarta-feira, 28, tem seletiva, na quadra de esportes do Estádio Municipal, no Balneário, sempre a partir das 18h30.

O trabalho está sendo comandado pelo profissional de educação física e técnico, Fábio Félix, conhecido como Fabinho Pig, que já está observando mais de 30 novos atletas de diversos bairros de Angra, e que tem demonstrado bom desempenho em quadra. "Temos 32 novos atletas que serão avaliados. São jogadores de bairros desde o Parque Mambucaba até Monsuaba, jovens muito talentosos, com condições técnicas de integrar a equipe do Angra Futsal", disse Fabinho.

O trabalho está sendo focado na Copa Rio Sul de Futsal do ano que vem, e até lá, o cronograma prevê uma preparação mais aprofundada do time, com a realização de treinamentos rotineiros e jogos amistosos. A tendência é ocorrer uma reformulação no elenco em relação ao que disputou a temporada passada. "Vamos programar para fazer pelo menos uma partida amistosa por mês. Faremos uma preparação com mais tempo, com mais calma, e a nossa ideia é formar duas equipes, para que a partir daí, possamos montar uma base de time principal", salientou o treinador.

Fabinho ainda comentou sobre a reformulação no elenco. "A renovação é necessária e ela será feita. Vamos dá oportunidades a todos. As novas peças serão inseridas no grupo, mas teremos também a presença de jogadores do grupo antigo que já vem demonstrando talento e experiência pra disputa da Copa Rio Sul, que é o nosso principal foco para 2023", concluiu.