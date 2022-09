Lívia Oliveira candidata a deputada estadual pelo partido PSD. - Divulgação

Lívia Oliveira candidata a deputada estadual pelo partido PSD.Divulgação

Publicado 26/09/2022 16:14 | Atualizado 26/09/2022 16:38

Angra dos Reis – “São 24 anos de lutas e conquistas colocando o estado do Rio no patamar da igualdade social e, conceituando as comunidades, nas quais eu visito, sobre“ igualdade” e encaminhando projetos de políticas públicas e sociais, às esferas estadual e federal, que visam amenizar os principais problemas que a população do Estado do Rio de Janeiro enfrenta há décadas” - disse Lívia Oliveira, candidata a deputada estadual, pelo PSD. Seus projetos são focados no bem estar e progresso de uma comunidade que anseia por igualdade social, segurança, saúde e educação de qualidade, oferta de emprego e valorização da mulher, no mercado de trabalho.

“A minha marca sempre foi o bem estar da população, elaborando e trabalhando em projetos sem ter ocupado cargo eletivo. Sou uma pessoa que tem seus propósitos e objetivos políticos focados em soluções. Prova disso, são solicitações encaminhadas para elaboração de projetos de lei que tramitam nas esferas federal e estadual, sendo que apenas sou uma cidadã”. Disse Lívia, completando - “ Sempre acreditei que lugar de político é na rua ouvindo as pessoas, vivenciando a realidade do povo”.

Os projetos que viraram projetos de lei pela igualdade social, sempre foram divisores de água na trajetória política da candidata. Segundo ela, essa foi a motivação a concorrer a uma das cadeiras na Alerj.

“Não existe transformação em nenhum estado que não passe pela atuação da boa política. O Rio de Janeiro precisa de projetos que nos auxiliem a resolver as principais dificuldades que o estado vem enfrentando. Dentre elas, a falta de segurança, a precariedade no sistema único de saúde, falta de emprego e de qualidade na educação. Não adianta falar de desenvolvimento econômico sem falar de desenvolvimento social”- enfatizou.

Ainda de acordo com a candidata, o estado vive uma crise institucional. E nas suas caminhadas, desde o início da jornada eleitoral, tem observado nos eleitores o descrédito com a política. Por outro lado, acredita que, estão mais críticos e procurando mais informações sobre os candidatos.

“Diante da aprovação nas urnas, eu pretendo de imediato, auxiliar no que for possível o Governo do Estado na retomada das obras públicas, observando a necessidade de cada região, gerando empregos e melhorando a infraestrutura dos municípios, além de ampliar as políticas públicas sociais para famílias nas áreas carentes de assistência, principalmente, onde a renda é insuficiente para proporcionar uma vida digna”.



“A minha expectativa pessoal para essas eleições é que os eleitores possam eleger políticos que irão de fato se preocupar com as necessidades de toda a população e olhar com carinho para o Rio. Precisamos agir com a renovação dos princípios na política e comprometimento com a justiça social, ou o desenvolvimento econômico que se pode, gerar com as políticas públicas, não terá equilíbrio e agravará as diferenças sociais no nosso Estado” - Finalizou.