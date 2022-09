Corpo de homem executado no Village chama atenção de populares que ouviram vários tiros. - Divulgação/Internet

Publicado 25/09/2022 07:36 | Atualizado 25/09/2022 07:41

Angra dos Reis - Um homem foi executado na noite de sábado, 24, no Village, no bairro de Jacuecanga. O corpo foi encontrado na Rua da Torre, próximo ao campo de futebol.

Segundo moradores, do local, ouviu-se tiros e alguns minutos depois, o corpo de um homem estendido no meio da rua. O homem foi identificado como “DG”. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, mas ninguém foi preso.