Porta do posto de saúde do Frade atingida pelo vandalismo - Porta do posto de saúde do Frade, alvo de vândalos

Publicado 26/09/2022 08:22 | Atualizado 26/09/2022 08:33

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde, através da sua assessoria, informou que a unidade de Serviço de Pronto Atendimento, (SPA), no bairro do Frade, vai funcionar nesta segunda-feira, 26, normalmente para atendimento médico, explicando que nenhum equipamento foi danificado, durante a ação de vândalos na unidade . A onda de vandalismo pelas ruas do bairro que assustou moradores e pacientes do SUS, que utilizam a unidade médica, foi na madrugada de sábado 24. Tudo começou no final de um baile, em uma boate badalada do Frade. Uma briga generalizada, com disparo de arma de fogo, trouxe corre-corre e pânico para as ruas. Depredação, bloqueio da pista de acesso ao bairro, até uma mesa de sinuca foi parar na rua e incendiada. O posto de atendimento médico também na rota dos vândalos, foi atingido. Portas arrombadas de sala de atendimento e a porta de vidro de acesso à unidade, foram estilhaçadas. Porta de sala de atendimento do posto arrombada Divulgação Foi aberto inquérito policial, para apurar os fatos e identificar as pessoas envolvidas no vandalismo ao prédio público de atendimento médico a população. fotogaleria

