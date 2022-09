Rafaelle Firmino candidata a deputada estadual pelo PRTB. - Divulgação

Rafaelle Firmino candidata a deputada estadual pelo PRTB.Divulgação

Publicado 25/09/2022 16:13

Angra dos Reis – “ Fiscalizar o executivo estadual e propor projetos de Lei relevantes para população do estado, em especial a Costa Verde” – Foi neste tom que a candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio, Rafaelle Firmino, PRTB, começou a sua entrevista. As principais propostas defendidas pela candidata estão voltadas para o Turismo, social, trabalhadores de aplicativo e ambulantes e a garantia de políticas públicas às mulheres.

Para o turismo, a candidata afirmou que vai criar políticas públicas, que visam gerar empregos e oferecer qualidade de vida aos moradores e um atendimento melhor aos visitantes. No comércio, vai discutir e buscar ações que possam fortalecer programas que estimulem a retomada com crescimento do setor - afetado diretamente pela pandemia da Covid-19 e que ainda não está totalmente reestabelecido. Através de parcerias com Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Rafaelle, pretende incentivar o empreendedorismo e promover cursos profissionalizantes gratuitos para a juventude.

“ Eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda jovem, fui comerciante durante 12 anos, vivi o dia- a- dia dessa classe, que representa um dos setores que mais emprega no município e movimenta a economia da cidade” – afirmou Rafaelle, saindo em defesa, por melhores condições de trabalho e segurança, para os ambulantes e motoristas de aplicativo que trabalham diretamente com a população e turistas.

Rafaelle pretende implantar projetos sociais para atendimento a dependentes químicos e sua reintegração na sociedade. Além de defender a ampliação do atendimento médico e odontológico nas comunidades carentes e, ainda, exigir que o Estado cumpra a Lei Federal e pague o piso salarial da Enfermagem. “Uma classe tão importante dentro da medicina e que precisa ser valorizada”.

A candidata acredita que os eleitores estão mais politizados e atentos, não se deixando levar por promessas mirabolantes. Confiante ela finaliza “ É preciso renovar o parlamento com ideias, projetos e a cima de tudo com pessoas comprometidas pelo bem comum”.