Dra. Célia Jordão candidata à reeleição pelo PL. - Divulgação

Publicado 29/09/2022 10:16 | Atualizado 29/09/2022 10:23

Angra dos Reis – Célia Jordão, eleita deputada estadual, aprovou mais de dez leis - todas voltadas para criar oportunidades para a população que mais precisa, em especial, atenção às mulheres e às crianças. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preside a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes e se tornou presidente da Comissão de Indústria Naval, de Offshore e de Petróleo e Gás.

“Com experiência há 25 anos na vida pública, que se divide entre a minha atuação como procuradora jurídica concursada e como secretária de Assistência Social, em ambas as vivências, a minha prioridade sempre foi a promoção e a garantia de direitos da família e cada um dos indivíduos. Hoje, como Deputada Estadual, esse papel é ampliado porque tenho a oportunidade de elaborar leis que visam a proteção daqueles que mais precisam e que gerem, um ambiente propício ao desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro, a exemplo da Lei de Incentivo à Política da Economia do Mar” – pontuou.

Célia Jordão, afirmou que os municípios do estado, incluindo a Costa Verde, podem contar com seu trabalho. Uma deputada que sempre esteve com o olhar voltado para uma pauta que considera a mais importante dentro dos seus programas sociais: o emprego. “Uma das propostas centrais da minha candidatura é criar projetos e atuar junto ao Governo do Estado para promover políticas que gerem mais postos de trabalho em todo o Rio de Janeiro” – afirmou. Desde 2017, antes mesmo de assumir o mandato na Alerj, atuava na linha de frente pela retomada da indústria naval. Naquele ano, em Angra dos Reis e região, havia apenas 400 funcionários trabalhando no setor, que chegou a empregar 12 mil trabalhadores. Em 2021, já na Alerj, criou a Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás, para tratar desse importante setor da economia Fluminense, destacando também sua dedicação ao fortalecimento de atividades básicas da economia como a pesca, a maricultura, a piscicultura, o turismo, que são fortes atividades na Costa Verde.

Confiante nas eleições, a candidata acredita que o povo entende que a política é importante para definir os rumos da sociedade e para construir uma cidade melhor, o estado e o país que queremos e a definir aqueles que podem representá-lo melhor. “Quero salientar que a política que o cidadão comum não gosta, eu também não gosto. Aquela baseada em corrupção, má utilização do dinheiro público, filas em hospitais, falta de medicamento e de transporte”. A candidata ressaltou que a principal expectativa é reforçar, com seu trabalho, a presença da mulher na política e acrescentou, “é importante dizer que nossa presença nos espaços de decisão não se dá pelo desejo do poder, mas sim para que possamos atuar na defesa das causas que acreditamos”. Autora de duas leis, aprovadas na Alerj, voltadas especialmente para mulheres: a que reserva vagas exclusivas para mulheres vítimas de violência nos cursos de qualificação da Faetec e nos Centros de Geração de Emprego e Renda em todo o Rio de Janeiro, e a Lei do Março Violeta, que cria em todo o Estado o mês de luta contra a discriminação de mulheres no mercado de trabalho. Essa valorização da mulher, segundo a candidata, é um compromisso de continuar no mesmo ritmo de trabalho desde o primeiro dia em que assumiu o mandato.

”Quero dizer que é preciso seguir trabalhando para que o Poder Público seja um indutor de novas oportunidades e executor de políticas públicas nas diversas áreas e com isso resgatar a esperança das pessoas. O cidadão deseja emprego, educação, saúde, segurança, e condições dignas para administrar sua casa e educar seus filhos. Como parlamentar, estarei sempre lutando por mais investimentos para as cidades do interior e elaborando leis que contribuam para o desenvolvimento social e econômico do Estado”- finalizou.