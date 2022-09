Escorregamento de terra na Monsuaba. - Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:09

Angra dos Reis – A chuva continua caindo na cidade e já está assustando moradores que residem próximo as áreas de risco. Na Monsuaba, uma porção de terra que escorregou da encosta, no final da tarde, nos morros do Martelo e Bela Vista, segundo a moradora Keila Barbosa do Nascimento, deixou as comunidades apreensivas.

Segundo a Defesa Civil, até o momento ( início da noite) não houve solicitação para nenhuma emergência. As equipes estão em alerta total e monitorando as áreas vulneráveis, uma vez que a previsão é de aumento no volume da chuva, podendo chegar a 80mm, nesta quarta-feira, 28.

A orientação, segundo o coordenador de Relações Públicas da Defesa Civil, Lauro Oliveira é que a população esteja atenta às informações via SMS e sigam as orientações. Vale lembrar que o Morro do Martelo e Bela Vista, foram áreas atingidas com a enxurrada de abril, deste ano, uma das localidades mais castigadas com a forte chuva. De acordo com Lauro, pós - evento todas as medidas na época foram tomadas, desde evacuação de moradores das casas, interdições, treinamento da população, visita técnica ao local com as secretarias de governo, reuniões com esses moradores atingidos e treinamentos - de como agir em uma situação de deslizamento, após os envios de SMS. Ele reforçou a importância do cadastramento para o recebimento desses alertas da Defesa Civil.

Ele informou ainda que todo o município está sendo monitorado pela Defesa Civil.