Lama na rodovia próximo ao mirante no Camorim - Divulgação

Publicado 29/09/2022 12:01

Angra dos Reis – Os motoristas que trafegarem pela Rio-Santos, devem ficar atentos, principalmente, à noite. Alguns pontos da rodovia estão com lama descendo das encostas. No bairro Camorim, altura do mirante, a lama já atingiu a pista sentido centro, o que pode trazer instabilidade ao veículo provocando acidentes.

No local há obra de recuperação do trecho que foi atingido com as fortes chuvas de abril deste ano. Equipes da CCR RioSP estão atentas ao longo da rodovia e fazendo o serviço de retirada de material.

Outro trecho também é na altura da Monsuaba, desde ontem está descendo material, da encosta, por enquanto, ainda há uma certa distância da rodovia.

Rio-Santos altura da Monsuaba. Divulgação

Já choveu muito durante a madrugada a chuva deu uma reduzida, na parte da manhã, mas o alerta da Defesa Civil, para esta quinta-feira, 29, é de que as próximas horas serão de chuvas mais volumosas em todo o estado. A cidade continua em estágio de alerta.