Publicado 02/10/2022 11:17 | Atualizado 02/10/2022 11:22

Angra dos Reis – A plataforma FPSO Anna Nery, unidade da Yinson, atracou ontem na baía de Jacuecanga, no estaleiro Brasfells. As obras estão programadas para 40 dias, sem contratação de mão de obra. A unidade entrará em operação, segundo a Petrobrás, no início do ano que vem.

A presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Cristiane Marcolino, informou que serão obras de reparo e devem ser concluídas em 40 dias, não será necessária a contratação de mão de obras. Adiantando que o estaleiro Brasfells tem obras até 2026, já com duas plataformas previstas para entrega no ano que vem. A SBM Almirante Tamandaré, em fevereiro, a P 78 da Petrobrás, em agosto, além da P80 e P83, que ainda permanecem por mais quatro anos.

FPSO será destinada ao segundo módulo do projeto Petrobrás, sua capacidade de produção de 70 mil barris/dia, podendo comprimir 4 milhões de m³/d de gás, de acordo com informações da Petrobrás.

A plataforma foi convertida pela Yinson no estaleiro Cosco Shipping Heavy Industry, na China e em julho deste ano começou sua viagem com destino ao estaleiro Brasfells.