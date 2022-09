Domingo, dia 2, das 06h30 às 20h30 a passagem dos ônibus será gratuita. - Divulgação/SB

Domingo, dia 2, das 06h30 às 20h30 a passagem dos ônibus será gratuita.Divulgação/SB

Publicado 30/09/2022 17:01 | Atualizado 30/09/2022 17:15

De acordo com decreto nº 12.761, a publicar no Boletim Oficial do município, desta sexta-feira,30, fica determinada a gratuidade da passagem dos ônibus da viação Senhor do Bonfim, no domingo, dia 2, dia das eleições, nos horários entre 06h30 e 20h30. Por conta disso fica suspenso o programa Passageiro Cidadão.

De acordo com a medida a suspensão abrange o serviço público de transporte de passageiros por ônibus. A gratuidade não afeta o fluxo da frota que será a mesma em dias úteis. A medida é para garantir o atendimento às pessoas em trânsito direcionadas às zonas eleitorais da cidade.

Após este período as tarifas voltam a ser cobradas, inclusive, com o programa passageiro cidadão.

Segundo Flaviano das Neves, gerente da empresa viação Senhor do Bonfim, alguns ônibus também estarão à disposição do TRE para transportar as urnas e pessoas que vão trabalhar no pleito.