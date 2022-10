CEAV, maior colégio eleitoral de Angra - Divulgação

Publicado 02/10/2022 18:53

Angra dos Reis - De uma forma geral as eleições neste domingo,2, transcorreram normalmente. Além da demora na fila, alguns incidentes, como boca de urna, pessoa detida e santinhos de candidatos, foram apreendidos.

Segundo o TRE, no Camorim, escola municipal Coronel João Pedro de Almeida, no início da votação, em uma das seções, uma das urnas apresentou um problema, não ligava. A equipe técnica do TRE foi acionada e constatou falta de bateria. No local uma pessoa foi detida por boca de urna.

Outros locais de votação como no Ciep 302, Charles Dickens em Jacuecanga e no Colégio Estadual Artur Vargas, CEAV, maior colégio eleitoral da cidade, as filas em todas as seções eram grandes e cada eleitor demorava, além do esperado, na hora da votação. No CEAV, a seção 15, segundo os mesários, o número de eleitores subiu de 147 para 394. Essa seção funcionava no 539 e foi transferida para o colégio.

Para dona Antônia Anatólia Lara, 89 anos, não foi tão esperada a demora na fila. Satisfeita com seu exercício de cidadania, ela acompanhada da filha e bisneta votou nessas eleições com prioridade, " Estou muito feliz" - disse. Assim como dona Antônia, muitos idosos se fizeram presentes nessas eleições. Na maioria das seções dos colégios eleitorais, a cada 20 eleitores, três eram idosos a cima de 70 anos.

Outro fator que contribuiu para um grande número de eleitores comparecendo às urnas, neste domingo, foi o transporte gratuito em Angra. Dede às 6h30 da manhã, a empresa colocou ônibus circulando, em horário normal, que prossegue até 20h30. Após esse horário, as tarifas serão cobradas, incluindo o passageiro cidadão.

Mangaratiba - Outra cidade da costa verde que também registrou um número elevado de eleitores , nessas eleições, comparado às últimas eleições. No Ciep Cândido Jorge Capixaba, na praia do saco, em Mangaratiba o TRE, organizou a fila no primeiro pavimento e no segundo instalou as urnas, para fluir o processo. Nenhum problema durante as eleições foi registrado, até às 17h, horário de encerramento do pleito pelo horário de Brasília.

Paraty - Segundo o delegado titular da 167ª DP, Dr. Marcelo Russo, também foi bem tranquila, Nenhum incidente foi registrado, apenas pequenas aglomerações por conta das filas.