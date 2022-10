Dra. Célia Jordão, PL, reeleita deputada estadual. - Divulgação

Publicado 04/10/2022 22:48 | Atualizado 04/10/2022 22:59

Angra dos Reis – Com 49.680 votos válidos, Célia Jordão, PL, foi reeleita deputada estadual, a única da costa verde. Dos 17 deputados eleitos, pelo Partido Liberal, ela é a terceira mulher a ocupar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Entre os sete eleitos com forte ligação política na região, foi a quarta mais votada no sul do estado nas eleições de 3 de outubro.

A deputada eleita começa a semana, cumprindo agenda, afinal faltam menos de dois meses para encerrar os trabalhos legislativos de 2022. No seu caso iniciando 2023 com muito trabalho para os próximos quatro anos. A “valorização da mulher” - bandeira defendida pela dra. Célia Jordão, como é chamada pelos eleitores, desde que assumiu cargo público a frente da secretaria de Ação Social e Cidadania, de Angra dos Reis, seu reduto eleitoral.

Para a parlamentar valorizar a mulher , principalmente, aquelas em situação de vulnerabilidade é: combater a violência contra mulher, oferecer garantia de acesso a formação profissional , qualificação e educação – para que possa ser inserida no mercado de trabalho, fortalecimento de apoio de políticas públicas como ampliação de novas creches e investimentos na educação infantil – para que essa mulher possa se sentir abraçada e ter segurança e tranquilidade para trabalhar e sustentar sua família.

“Quero dizer a população do Rio de Janeiro e todos os municípios do Estado, que estou muito grata, pela confiança e cada voto depositado. Vou representar cada família, na Alerj, como tenho feito nos últimos dois anos, quando assumi o mandato e junto com vocês direcionar políticas públicas e sociais, para que o nosso estado possa crescer e desenvolver no social e econômico. Resgatar o estado com oferta de emprego e geração de renda. Vou lutar e buscar apoio nos governos estadual e federal, para que possamos avançar em defesa da indústria naval, atraindo novos investidores para o setor, no estado e investir também no setor náutico, como alternativa para o desenvolvimento do turismo” – disse Célia Jordão.

Sempre ativa a parlamentar não deu pausa nem para comemorar seu aniversário. Hoje, participou da sessão da Alerj e atendeu por telefone o secretário de Saúde de Angra dos Reis, que além de parabenizá-la, pediu uma audiência para apresentar demanda da Saúde. Uma das pastas do município beneficiadas pelo seu mandato, há dois anos, através de uma emenda orçamentária de R$ 42,5 milhões. “ O anseio da população é uma saúde pública de qualidade e nós vamos lutar para que o estado e municípios sejam referência” – disse.

Além da saúde e geração de emprego, a deputada afirmou que vai ser o elo entre os municípios e os governos estadual e federal, em defesa da profissionalização dos jovens, para que possam ter a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho.

Sendo perguntada sobre a possível indicação do seu nome para a mesa diretora da ALERJ, a deputada disse que cabe ao partido essa decisão, afirmando estar sempre pronta para novos desafios. Acrescentando, “que o futuro é o resultado do somatório do passado e presente, que se faz com vontade, dedicação e trabalho. Estou muito feliz e grata a população que me garantiu mais um mandato. Vamos juntos desenvolver o nosso estado”- concluiu.