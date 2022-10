Vacinação contra a Poliomielite continua em Angra. - Divulgação/PMAR

Vacinação contra a Poliomielite continua em Angra.Divulgação/PMAR

Publicado 06/10/2022 09:52

Angra dos Reis - A vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada pela secretaria de Saúde, por conta de não ter atingido a meta de vacinação. A procura ainda é baixa. Cerca de 26.827 casos de Pólio foram resgistrados no Brasil ( 1968 à 1989). Há pelo menos 30 anos o país não tinha registro da doença. A determinação do Ministério da Saúde de vacinar as crianças, nesta campanha, é de que há suspeita do vírus circulando novamente no país.

Aqueles que ainda não levaram os filhos para serem vacinados contra a poliomielite, ainda há tempo, as unidades ESFs estão ofertando o imunizante, nos bairros. Em Angra dos Reis, a ação seguirá até o próximo dia 18 de outubro.



O grupo-alvo da vacinação são as crianças menores de cinco anos de idade, e o documento necessário, que deve ser apresentado, é o cartão de vacina da criança – caso ainda não tenha efetuado a atualização do cadastro nas unidades de saúde, é importante levar também o CPF e o cartão do SUS.



As crianças menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário; as crianças de um a quatro anos deverão receber a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de vacina inativada poliomielite (VIP) do esquema básico.



Assim como em outros países, o Brasil recebeu, em 1994, certificação da Organização Mundial da Saúde atestando que o país estava livre da Poliomielite. Infelizmente, por conta dos baixos níveis de cobertura vacinal, existe um alerta relacionado à reintrodução da doença no país.



Poliomielite

Doença infectocontagiosa aguda, pode provocar desde sintomas leves, como um resfriado comum, a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente, em crianças com idade abaixo dos cinco anos. As crianças devem tomar cinco doses da vacina: injetável aos 2, 4 e 6 meses de vida; gotinhas aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Mantenha a caderneta de vacina do seu filho atualizada. Essa é a forma preventiva e eficaz, contra as doenças infecciosas.

Covid -19 a vacinação continua

A campanha de vacinação contra a covid continua no município. A imunização está sendo feita nas ESFs da cidade, sem agendamento prévio, bastando consultar o calendário divulgado no site e nas redes sociais da Prefeitura de Angra, ou procurar o posto de saúde do seu bairro e se informar.

Há registros da doença, o vírus ainda circula no país, por isso há necessidade de manter as doses atualizadas.