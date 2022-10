Diretoria eleita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis. - Divulgação/ SINSPMAR

Diretoria eleita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis.Divulgação/ SINSPMAR

Publicado 05/10/2022 21:01

Angra dos Reis – O ano de 2023 para os servidores públicos municipais será de muita expectativa, uma vez que entre as pautas da nova diretoria estão: a recuperação das perdas inflacionárias acumuladas em 25%, revisão do PCCR e do estatuto do servidor e a realização de concurso público para a prefeitura e do Angraprev ( Instituto de Previdência Social),em andamento. Segundo o presidente eleito, Mauro Garcia, a entidade está em processo de transição dos cargos, a posse está marcada para o dia 5 de novembro.

A chapa 1 foi eleita, no dia 21 de setembro, com 377 votos contra 213 da chapa 2. É formada por 16 servidores , sendo oito membros e oito suplentes: presidente, vice presidente, tesoureiros (2),secretário (1), diretor jurídico (2) e de comunicação (1).

Ainda de acordo com Mauro Garcia, outras propostas estabelecidas pelos servidores serão encaminhadas ao governo e vereadores, como a implantação de um plano de saúde para os servidores ativos e inativos, precatórios do FUNDEF-FUNDEB dos profissionais da educação de 1997 à 2006, assim como os demais precatórios dos servidores, criação do coral do servidor municipal e a oferta de cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, além do apoio ao pagamento do piso da Enfermagem - sancionado pelo presidente da República, e que por medida cautelar, a Lei 2.564/2020, foi suspensa pelo presidente do STF, no dia 4 de agosto, gerando protesto nacional no dia da Independência do Brasil. Angra marcou presença na manifestação- dentre outras propostas.

Inscrições Angraprev

As inscrições para o concurso público do instituto Angraprev continuam abertas. Somente poderão ser feitas pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, até às 23h59 do dia 3 de novembro de 2022.

As vagas são para nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$2.780,84 a R$ 3.575,92 mais cartão alimentação no valor de R$ 616. As taxas de inscrição R$60 para nível médio, R$ 75 para o técnico e para o nível superior R$ 90.