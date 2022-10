Angra dos Reis

Motorista de 36 anos morre depois de uma colisão na Rio-Santos

O acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão. No impacto motorista do carro ficou preso nas ferragens, ainda socorrido pelos bombeiros com vida foi levado para o hospital municipal da Japuíba, não resistiu e veio a óbito.

Publicado 06/10/2022 17:11 | Atualizado há 18 minutos