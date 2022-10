Educação pública de Angra é a décima segunda avaliada pelo MEC no Estado. - Divulgação PMAR

Publicado 09/10/2022 08:16

Angra dos Reis – “Engajamento”. Essa é a palavra que o secretário de Educação, Juventude e Inovação, definiu o resultado obtido pela rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021, por meio da Prova Brasil. Toda a rede municipal de ensino se engajou pelo único propósito de obter o melhor resultado: 12º lugar no estado do RJ (1º ao 5º ano) e 15º (do 6° e do 9º ano). Essa força-tarefa passou por gestores, professores, alunos e funcionários das 33 escolas da rede que participaram.

“Graças a uma série de investimentos ao longo dos últimos anos em inovação, valorização do corpo docente e, principalmente, no combate à evasão escolar, a rede pública municipal de ensino de Angra registrou o melhor desempenho na série histórica do Ideb. Mesmo passando por um período de pandemia, com tantas dificuldades enfrentadas pelos alunos. Há muito trabalho a ser feito, mas há também um grande esforço a ser reconhecido”, afirmou Paulo Fortunato, secretário de Educação, Juventude e Inovação.



A educação de Angra dos Reis tem muitos motivos para comemorar em relação ao avanço obtido, comparado a 2019. No resultado geral do Ideb no RJ, considerando os municípios com notas empatadas, Angra subiu 31 posições (1º ao 5º ano) – foi de 69º para 38º – e 25 posições(do 6° e do 9º ano) – foi de 85º para 60º. Em nível nacional, Angra passou de 3642º nos anos iniciais em 2019, para 2549º, um avanço de 1.093 posições. Também nacionalmente, mas(do 6° e do 9º ano), o município foi de 2459º para 1656º, subindo 803 posições.



“A nossa gestão é voltada para resultados que não podem estar simplesmente no papel. Queremos que o aluno realmente aprenda. A educação de Angra está cumprindo seu dever” frisou o secretário.



Além de alcançar seu maior índice histórico, o município ultrapassou o índice estadual nos anos iniciais e ficou empatado nos anos finais. Em relação a 2019, o aumento nos anos finais foi o maior já alcançado pela cidade, com o crescimento de 0,7% – de 3,8% para 4,5%.



Para se ter ideia, o aumento estadual foi de 0,1% e o nacional foi de 0,3%. O aumento nos anos iniciais foi de 0,4% – de 5,1% para 5,5% – o segundo maior aumento já registrado no município, enquanto no estado houve decréscimo de 0,1% e no país, decréscimo de 0,2%.



A prova Brasil é uma avaliação que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e funciona como parte fundamental no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ela é realizada a cada dois anos com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano – e anos finais – do 6° e do 9º ano. A avaliação consiste nas disciplinas de português e matemática.



Após a realização da avaliação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela execução da prova, encaminha um boletim com desempenhos individuais e informações adicionais para todas as unidades escolares participantes.



Escolas que ultrapassaram a média



Oito unidades de ensino, do primeiro ao quinto ano, de Angra alcançaram a meta prevista pelo Inep para 2021: EM Frei Fernando Geurtse, EM Brigadeiro Nóbrega, EM Prof José Américo Lomeu Bastos, EM Dr Lauro Travassos, EM Prof Francisco Assis de O. Diniz, EM Dr Orlando Gonçalves, EM Coronel João Pedro e a EM Zita de Oliveira Soares.



Além delas, duas unidades municipais de ensino alcançaram a meta prevista para 2021 nos anos finais: EM Brigadeiro Nóbrega e EM Prof° Cleusa Fortes de Pinho Jordão.



Para que o resultado de uma escola participante da Prova Brasil pudesse ser divulgado, pelo menos um fluxo de 80% de seus alunos precisava fazer o exame e, para que isso acontecesse, Angra se engajou. Ainda de acordo com o secretário, a estratégia adotada para se atingir 80% da presença de alunos na maioria das escolas do município na Prova Brasil foram muitas. Desde seminários com os gestores e professores das escolas para explicar sobre a importância da avaliação, reuniões de conscientização com os responsáveis e reuniões de conscientização com os alunos, além de confecção de murais com informações e distribuição de canetas de brinde para quem fosse fazer a avaliação. Todos ajudaram, desde as merendeiras que se preocuparam com a alimentação no dia, até os funcionários da limpeza.