Reservatório de água estoura assustando moradores de um condomínio popular no Areal. - Divulgação

Reservatório de água estoura assustando moradores de um condomínio popular no Areal.Divulgação

Publicado 07/10/2022 20:11

Angra dos Reis – “Foi um grande susto, achei que fosse deslizamento, porque não para de chover” – disse dona Maria do Socorro, moradora da rua próxima ao local onde ocorreu o vazamento em um dos reservatórios de água do SAAE, provocando deslizamento, por conta da quantidade de água que vazou, descendo morro a baixo.

O ocorrido foi na tarde desta sexta-feira,7, no morro á cima da rua do Lavrador, no bairro Areal. Apesar do susto não houve danos materiais e ninguém ficou ferido. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE foi acionado.

Segundo nota da assessoria de comunicação da prefeitura, técnicos estiveram no local para avaliar o ocorrido que provocou um desabastecimento pontual em um condomínio de casas populares. A autarquia acrescenta que já realizou manobras para garantir a normalidade no abastecimento, afirmando que não houve danos materiais a terceiros.