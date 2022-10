Tartaruga-de-pente morta na baía da Ilha Grande. Mergulhador retira rede de pesca do corpo do animal. - Divulgação/internet

Publicado 08/10/2022 22:00 | Atualizado 08/10/2022 22:17

Angra dos Reis – “ Que pena! Nossa!!ela era enorme e estava presa a uma rede de pesca” – esse foi o relato do marinheiro de um barco de passeio que levava um grupo de turistas para a praia do Abraão, na Ilha Grande, quando, próximo a praia, deparou com uma tartaruga-de-pente morta e presa a uma rede de pesca , na manhã deste sábado, 8. A cena, pra quem está acostumado a apreciar e fotografar a espécie, chocou até os visitantes.

Segundo o marinheiro, no local havia um mergulhador que tentava tirar a rede entrelaçada do corpo do animal, já morto. “Os turistas fotografaram e logo teve repercussão na internet. “ Eu costumo correr ali na via da praia das gordas e com celular fotografo as tartarugas, realmente elas são lindas de se vê, chama atenção, mas desse jeito é triste”- disse o marinheiro, que preferiu não se identificar.

A diretora da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, SAPÊ, Monique Chessa, afirmou que falta um programa - de controle do fluxo de embarcações, conscientização e fiscalização- mais efetivo. “ Nossa baía está sufocada. Temos vários problemas, como : os petroleiros que deixam as espécies desorientadas, o fluxo intenso, barcos de arrastão, muitos vem de fora e infelizmente não temos quem fiscalize. O modelo de turismo é predatório. Exemplo disso foi recentemente um evento grandioso de Jetski, na baía de Taquara, onde fica o Colégio Naval, e ali é onde elas se alimentam. No Porto também é um local de alimentação, o movimento dos rebocadores é outro problema, ou seja, elas são ameaçadas o tempo todo” – afirmou.

Placas educativas de preservação ambiental. Divulgação/Imaar

Para tentar frear a depredação da fauna marinha evitando que algumas atitudes coloquem em risco a vida das tartarugas, o diretor presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), Mário Sérgio da Glória Reis, informou que a defesa das tartarugas já faz parte de um programa de conscientização ambiental nacional, o município aderiu ao programa e entre as ações estão: de fiscalização ambiental na baía da Ilha Grande e, no continente, a distribuição de placas informativas e educativas nos locais onde as tartarugas se alimentam.

Placas informativas sobre a preservação das tartarugas marinhas. Divulgação/Imaar

Nossa reportagem tentou contato com o escritório do Ibama, em Angra, mas não foi possível.



Tartaruga-de-pente ou tartaruga - legítima

É uma tartaruga marinha da família dos quelonídeis, encontrada em mares tropicais e subtropicais. Espécie criticamente ameaçada de extinção, devido á caça indiscriminada. Embora, hoje, esta espécie seja protegida por vários programas de educação ambiental, a tartaruga de pente quase foi extinta pela pesca predatória por causa da carapaça, muito utilizada para fabricação de pentes, aros, óculos, talheres e outros artefatos. (fonte de pesquisa internet).