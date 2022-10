Cantor Davi Vianna - Divulgação

Cantor Davi ViannaDivulgação

Publicado 09/10/2022 08:42

Angra dos Reis - Criada ao longo dos anos de 2012 e 2013 pelo compositor e produtor musical carioca Clower Curtis, a série “Porta-Música – Exteriores” ganha nova etapa em 2022, a partir da seleção de quatro compositores de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo Davi Vianna, artista multimídia que vive em Angra dos Reis desde 2015, e que na série, participa com a música “Pra Você Que Foi Embora”.

A edição do projeto este ano conta com a participação do músico, Davi Vianna que usou da riqueza cultural da cidade, para compor a gravação do seu cd.

O cenário não poderia ser outro, Convento São Bernardino de Sena, tombado pelo IPHAN, cuja edificação data do séc. XVIII.

Sobre o artista:

Davi Vianna (Angra dos Reis) – Dividindo-se entre as artes plásticas e a música, Davi tem um EP lançado – “Trágica” – e dois videoclipes. É um compositor que circula pela temática LGBTQIA+ com o olhar para além desse universo. A música gravada para a série “Porta-Música – Exteriores” é “Pra Você Que Foi Embora”, canção intimista onde o amor e o desejo orbitam em uma atmosfera de certa desilusão. O vídeo foi filmado no Convento São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, local tombado pelo IPHAN, cuja edificação data do séc. XVIII.