Cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva. - Divulgação/ PMAR

Publicado 10/10/2022 17:49 | Atualizado 10/10/2022 17:50

Angra dos Reis - A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começou hoje e prossegue até sábado, com objetivo de imunizar cães e gatos saudáveis, com mais de três meses, contra a raiva, doença que não tem cura e pode ser transmitida a humanos. A vacinação começou pelo centro ( praia do Anil), morros (do Tatu, Fortaleza, Glória e da Cruz), além dos bairros Praia do Machado, Camorim e Bracui.

A vacinação é gratuita e obrigatória. Quem possui 10 animais ou mais no domicílio pode solicitar agendamento da vacinação pelo telefone (24) 3377 4025.

A Secretaria de Saúde orienta que os cães sejam levados aos postos de vacinação com coleira e guia, conduzidos por adultos com capacidade para contê-los. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes.

Ainda de acordo com a secretaria, as seringas e agulhas usadas na campanha serão descartáveis, e vale ressaltar que não será permitida a liberação de vacinas para aplicação em casa.

Agenda da semana:

11/10 - Terça-feira - 09h às 13h:

- Praia Brava: praia.

- Santa Rita 1: vacinação volante.

13/10 - Quinta-feira - 09h às 13h:

- São Bento, Carioca e Abel: Praça Chefe Cotta.

- Centro e Morros do Centro: perto da Clínica da Família e Praça do CEM.

- Ariró: vacinação volante.

- Retiro: vacinação volante.

14/10 - Sexta-feira - 09h às 13h:

- Japuíba: Posto de Saúde e Campo da Porteira.

- Rua Paraty (Japuíba) / Rua Bela Vista (Banqueta): vacinação volante.

- Ariró: vacinação volante.

15/10 – Sábado - 09h às 16h:

- Japuíba: Posto de Saúde e Campo da Porteira.

- Nova Angra: ESF Nova Angra 1 ESF Nova Angra 2. - Areal: Predinhos.

- Banqueta: ESF Vale da Banqueta e ESF Banqueta 1.