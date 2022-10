Lindomar (E) venceu a prova. - Divulgação/Atleta

Publicado 10/10/2022 15:54

Angra dos Reis -O veterano atleta Lindomar Castilho, 50 anos, morador de Monsuaba, foi o vencedor neste domingo, 9, da Corrida de Nossa Senhora Aparecida 2022. Foi a 2ª edição organizada pela Paróquia da igreja do Balneário, e o evento teve provas de 5 km de corrida, 3 km de caminhada, além da corrida para crianças entre 7 e 15 anos. A largada aconteceu às 8h, em frente à igreja, na Rua Coronel Otávio Brasil, no Balneário.

A atividade esportiva faz parte da programação da paróquia em homenagem a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida.

Cerca de 500 atletas se inscreveram para a prova de 5 km e os atletas que subiram ao pódio tiveram a seguinte premiação: geral masculino e feminino até 5° lugar - troféus; veterano masculino e feminino até 5° lugar - troféus; Faixas etárias de 5 em 5 anos até 3° lugar masculino e feminino - medalhas. A empresa contratada pela organização da corrida para fazer a cronometragem dos atletas com a utilização do chip, ainda não divulgou os resultados oficiais, que deverão sair nas próximas horas e serão disponibilizados no site: www.runningtagcronometragem.com.br.