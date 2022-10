Equipe de basquete angrense em quadra pelo estadual. - Divulgação

Publicado 11/10/2022 15:30 | Atualizado 11/10/2022 15:51

Angra dos Reis - Os times do Angra Basquete venceram seus primeiros duelos nas quartas de final do Campeonato Estadual da LSB (Liga Super Basketball). O time adulto venceu o Império pelo placar de 73 a 61, e a equipe Máster +40 derrotou o MS Team por 66 a 50. As partidas ocorreram no domingo, 9, na Arena Sodiê, em Mesquita.

Para delírio da torcida angrense, na vitória do time adulto do Angra Basquete, o placar foi de 73 a 61 (diferença de 12 pontos) diante do Império teve as seguintes parciais no jogo: o Tubarão das quadras venceu o 2º e 3º quartos (23 a 15 e 21 a 11) e perdeu o 1º e 4º quartos (14 a 16 e 15 a 19). Os números no desempenho dos jogadores do Angra Basquete Adulto foram os seguintes: Matheus Jordan fez 21 pontos, conseguiu 7 rebotes e deu t3 assistências; David Brito fez 14 pontos, teve 5 rebotes e deu 7 assistências; Matheus Lage fez 8 pontos e conquistou 12 rebotes; Alan Vitor fez 8 pontos e conquistou 4 rebotes; Rafael Alves fez 7 pontos, 4 rebotes e uma assistência; Carlinhos fez 6 pontos, 7 rebotes e 2 assistências; Douglas Motta fez 5 pontos, conquistou 4 rebotes e deu 3 assistências; e Igor Talyuli fez 4 pontos e conseguiu 2 rebotes.

Já na vitória do Angra Basquete Máster+40, o placar de 66 a 50 ( diferença de 16 pontos) contra o MS Team teve as seguintes parciais: perdeu somente o 1º quarto (15 a 17) e venceu os outros três (19 a 6, 12 a 10 e 20 a 17). Os números dos jogadores foram os seguintes: Igor Talyuli foi o cestinha do jogo com 20 pontos, 4 rebotes e 3 assistências; Ricardinho fez 18 pontos, conquistou 10 rebotes e deu 4 assistências; Carlinhos fez 16 pontos, 5 rebotes e uma assistência; Thiago Portugal fez 4 pontos, 8 rebotes e 2 assistências; Flávio Moreira fez 4 pontos e 3 rebotes; Carlos Thomaz fez 2 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, Davi Tenório fez 2 pontos, 7 rebotes e 6 assistências; e André Baratão não pontuou, conquistou 1 rebote e uma assistência.

Equipe master do basquete angrense. Divulgação

Agora, os dois times, voltam a entrar em quadra no próximo domingo, 16, para o segundo duelo das quartas de final. O time adulto joga às 9h e o Máster+40 sobe a bola às 11h. A torcida angrense segue na expectativa.