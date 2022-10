Publicado 10/10/2022 20:44

Angra dos Reis – Com mais de 2.600 novos postos de trabalho gerado no município, pelo quinto mês consecutivo, Angra dos Reis é considerada a cidade que mais emprega da região sul fluminense, à frente de Volta Redonda e Barra Mansa. Esses dados oficiais são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, entre os meses de abril e agosto deste ano.

Segundo o levantamento, 607 vagas foram preenchidas em abril, 684 em maio, 338 em junho; 418 postos ocupados em julho e 377 vagas em agosto. Ainda de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os setores que mais empregaram neste período foram indústria, serviços e comércio.

"Ainda há uma expectativa de aumento do número de empregos a serem ofertados devido aos empreendimentos previstos para o município, além de encomendas que estão em andamento na indústria naval. A Prefeitura está atuando ativamente e de forma constante para criar oportunidade de emprego e qualificação profissional para a população angrense", afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Claudio Ferreti.

Segundo o secretário, para que esses novos postos de trabalho sejam ocupados por moradores do município, foi criado o site Banco de Talentos, uma ferramenta para empresas divulgarem suas vagas de trabalho, onde a população pode se cadastrar gratuitamente e concorrer às vagas disponibilizadas, o que tem contribuído para a geração de emprego.

Outro instrumento importante, destacado pelo secretário é a Escola de Talentos. Do início deste ano, até agora, foram ofertados para população mais de 600 vagas em 28 cursos de qualificação profissional nas áreas de construção naval e civil, além de hotelaria, tecnologia, inovação e turismo. Esses cursos têm contribuído para que a mão de obra local possa competir de igual no mercado de trabalho.